Российские туристы на Шри-Ланке рискуют остаться без крыши над головой

Российские туристы на Шри-Ланке, которые не могут улететь домой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, рискуют остаться без крыши над головой. Об этом они написали в коллективном обращении, которое планируют направить в МИД, пишет ТАСС.

По словам путешественников, у многих заканчивается срок проживания в отелях, подходит к концу медицинская страховка и если кто-то заболеет, то останется без помощи врачей. Среди застрявших на Шри-Ланке есть дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. У некоторых также заканчиваются жизненно важные лекарства.

Туристы просят власти создать единый координационный центр, который будет вести общий список российских граждан на Шри-Ланке, регулярно обновляя информацию о возможных маршрутах возвращения. Также они просят организовать вывозные рейсы.

Накануне российское посольство уже анонсировало запуск «отложенных рейсов» для туристов, но не дало никаких разъяснений. Туристам рекомендуют внимательно следить за информацией авиакомпаний. По разным оценкам, на Шри-Ланке сейчас может находиться от 3 до 5 тыс. российских граждан.