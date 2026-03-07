Вернувшийся из ОАЭ турист заявил, что года три не поедет в отпуск

Счастливы вернуться в Россию – так в двух словах можно описать состояние туристов, которых вывозные рейсы наконец доставили из охваченных войной Эмиратов домой. Одна из вернувшихся пассажирок рассказала, что муж после пережитого заявил: года три в отпуск никуда не хочет. Отдохнул, эмоций набрался.

Эмоции действительно зашкаливали. Семья слышала взрывы все дни пребывания. Старшей дочери объясняли, что это учения из-за волнений в Иране. Но девочка не поверила, когда увидела дыру после взрыва. Сохранила спокойствие, но счастью от возвращения домой нет предела.

О том, что происходило в «раю» эти дни, рассказывают и другие очевидцы. Житель Дубая Евгений описывает ночь на воскресенье как страшную: вокруг взрывы, вой сирен, от ударов дрожат стены и стекла. Люди в панике скупали воду и туалетную бумагу, хотя магазины работали. Самое жуткое – увидеть ракету, летящую над мирным туристическим местом, над колесом обозрения. Те, кто бежал сюда от всех возможных войн, поняли: безопасных мест больше нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас вывоз туристов идет ударными темпами. За неделю 105 рейсов вернули почти 21 тысячу пассажиров. Прямые рейсы в регионы пока отменены, людей доставляют через Москву. Но главное – те, кто пережил взрывы в пятизвездочных отелях, надолго запомнят: Дубай перестал быть тихой гаванью.

