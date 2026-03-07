Мощный взрыв прогремел в Дубае

В Дубае произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что звук взрыва был похож на работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим жителей ОАЭ предупредили об угрозе ракетных атак.

Очевидцы рассказали информационной службе «Вести», что прогремевший взрыв был слышен в нескольких районах города, в том числе в популярном у российских туристов районе Дубай Марина.

Ранее 7 марта сообщалось о взрывах на территории международного аэропорта Дубая. По предварительным данным, причиной стало падение обломков иранского беспилотника в районе одного из терминалов.