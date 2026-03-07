Блогер рассказал, сколько стоит еда во Вьетнаме

Блогер Юрий Горбунов, уже семь лет живущий в Нячанге, решил выяснить, где дешевле продуктовая корзина – в России или во Вьетнаме. Он прошелся по местному супермаркету, записал цены на базовые продукты и сравнил их с чеками из «Магнита» и «Ленты» в Санкт-Петербурге. Мужчина опубликовал результат сравнения в своем дзен-канале «Живу во Вьетнаме».

Бакалея и молочка

С пачки спагетти и начался этот продуктовый эксперимент. Обычные макароны (300 г) обошлись в 34 000 донгов – около 110 рублей. Итальянская Barilla за полкило потянула уже на 200. Дальше – больше: консервированная кукуруза за 64 500, фасоль в томате за 35 000, соль за копейки.

Килограмм тростникового сахара – примерно 100 рублей, мука – 31 000 донгов. С рисом вышло интереснее: он стоит от 36 000 за кило, но в магазинах почти нет мелкой фасовки – только мешки по 5 кг. Подсолнечное масло – литр за 45 000 донгов (около 145 рублей).

«И вот здесь деталь, которую я заметил: здесь литр – это реально литр. Не 930 мл, не 850, не 0,9. Просто литр. Шоколадка 100 г – это 100 г. Я семь лет покупаю здесь продукты и как-то не задумывался, а тут встал в магазине и думаю – надо же, все честно. В России такого давно уже нет», – отметил Юрий.

Литр молока – 36 000 донгов (около 115 рублей). Десяток яиц – 31 000 (примерно 100 рублей). Со сметаной сложнее, классической здесь нет – вместо нее густой йогурт без сахара. Полкило – 37 000 донгов. Похож на греческий, в салат или как заправка вполне подходит.

Йогурты – четыре упаковки за 32 000. Самый удачный вариант – с кокосом. Внутри реальные кусочки, а не желатиновые вкрапления. Сливочное масло заметно дороже, чем в России. 200 граммов за 68 000 донгов (около 220 рублей). В местном рационе оно явно не на первом месте.

«Еще одна местная особенность – пребиотические питьевые йогурты. Вьетнамцы их очень любят и пьют постоянно. Маленькая бутылочка после плотного ужина – и все нормально. Мы тоже подсели», – поделился блогер.

Мясо, птица, рыба

Куриное филе – 112 000 донгов за кило, бедра – 138 000. По словам Юрия, если в России грудка всегда дороже, то здесь разница минимальна. Ценник на филе, ножки и крылья почти одинаков. Свиной фарш – 137 000, стейки – 135 000 за килограмм.

Говядина в базовую корзину не попала – она во Вьетнаме дорогая, скорее праздничный вариант. Рыба – от 75 до 102 тысяч донгов за кило в зависимости от вида.

Овощи и фрукты

Ассортимент овощей радует: перец, кабачки, пекинская капуста – выбор хороший, зелени в изобилии. Морковь – 36 000 донгов за кило, капуста – 29 000 (и можно взять небольшой кочан, не целиковый), картошка – 33 000, помидоры – 55 000, черри – 23 000 за 250 граммов. Лук неожиданно оказался дороже российского – 50 000 за кило.

Бананы стоят от 28 000 до 40 000 за кило в зависимости от сорта, апельсины – 59 000. А вот яблоки – 65 000–79 000 за кило. Они импортные, поэтому всегда были в категории дорогих фруктов, несмотря на местную любовь к ним.

Арбуз порезанный – удобно и недорого. Манго, маракуйя, папайя – это совсем другая ценовая категория и другой уровень вкуса. Но для базовой корзины они уже лишние.

Чай, кофе и сладости

Чай – 25 пакетиков за 36 000 донгов. Растворимый кофе (200 г) стоит 225 000 донгов – дороговато. Во Вьетнаме своя кофейная культура: местный кофе дешевле, крепче, и его пьют чаще. Сгущенку добавляют практически во все кофейные напитки – банка около 21 000 донгов, что дешевле, чем в России. Большая пачка печенья (720 г) обойдется в 75 000 донгов.

«Кола – 18 600 донгов без скидки. Pringles – 31 000 донгов. Это меньше 100 рублей за банку Pringles, представляете? Чипсы Lays 150 г – тоже 31 000», – отметил Юрий.

Выводы

Одинаковая базовая корзина продуктов, составленная по одним и тем же позициям, в Нячанге (супермаркет Go) обошлась в 6237 рублей, а в Санкт-Петербурге («Магнит» + «Лента») – в 7915 рублей. Разница составила около 1700 рублей.

Важный нюанс: корзина собиралась под российские привычки. В нее вошли крупы, молочка, мясо и привычные овощи – то есть то, что обычно едят дома. Некоторые позиции оказались во Вьетнаме дороже именно потому, что они не местные: яблоки, лук, сливочное масло.

Если же ориентироваться на местные продукты – морепродукты, тропические фрукты, овощи, то разрыв становится куда заметнее. Килограмм креветок во Вьетнаме стоит примерно как пачка пельменей в России.