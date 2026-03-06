В АТОР сообщили, сколько россиян не могут вылететь с Мальдив

Около 1,5 тыс. российских туристов не могут вылететь с Мальдив из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

© РИА Новости

Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«С учётом объёма перевозки на Мальдивы через аэропорты Ближнего Востока на данный момент под вопросом остаются стыковочные вылеты около 1,5 тыс. человек, в том числе около 700 организованных туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их рейсы либо уже отменены, либо ещё не подтверждены.

Туроператоры оперативно решают вопросы, связанные с размещением и вывозом туристов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта.

Также сообщалось, что российским авиакомпаниям рекомендовали продлить отмену авиасообщения с Израилем до 20 марта.