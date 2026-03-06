Изобретательные туристы поделились способами улететь из Дубая

Российские туристы, как известно, изобретательны и инициативны. Поэтому нередко случаи, когда наши соотечественники идут против правил, действуют по интуиции и у них получается достичь желаемого. Отвага и креатив проявили себя в полной мере во время кампании по возвращению домой из стран Ближнего Востока. Рассказываем истории из серии: кто не рискует, тот не пьет шампанское.

В чате авиакомпании flydubai один из пассажиров поделился опытом, как улетел из Дубая, не дожидаясь отмашки от туроператора:

«Мы отдыхали в Рас-эль-Хайме. Вылет был назначен на 1 марта. Сначала нам продлили отель до 4 марта, затем туроператор прислал ваучер на отель в Дубае до 6 марта. В эти дни мы читали все, что писали в чатах наши туристы. Вчера поговорили с менеджером и решили, что не будем больше ждать и поедем в аэропорт. Приехали около 9 утра. Народу на вход было мало. Рядом стояла русская семья с детьми, их не пропустили. Причину мы не успели узнать. Я дал охраннику распечатанные на бумаге старые билеты на 1 марта, но «вверх ногами». Пока он вертел их в руках, я ему пару раз сказал: "Москоу, ФлаДубай". Он не стал дальше смотреть и пропустил нас. До этого в телефонах разглядывал долго, а в бумаге видимо запутался. Короче, здесь нам повезло. Зашли в порт – и сразу на стойку регистрации (народу очень мало). Там переоформили наши билеты на московский рейс, не задав ни одного вопроса. Хотя в старых стоял Питер. В итоге летим сегодня в 19:10 во Внуково».

Еще одна история, которая неожиданно для туристов закончилась хэппи эндом.

«В аэропорт Дубая отправились сами, не стали ждать сообщения от туроператора. По живой очереди зарегистрировались и улетели в Новосибирск».

Есть подобные примеры и у турагентов, которые посоветовали своим клиентам попытать счастья:

«Я читала, что так делают. Сказала: хотите – пробуйте. Но я не ручаюсь. Они решили на всякий случай не сдавать номер и поехали в аэропорт. В списках туроператора их не было, но им дали билеты до Казани. Можно было и в Москву, но им в Татарстан удобнее».

Так везет, конечно, не всем. Например, тем, кто должен лететь тем же рейсом в Казань, мест уже не досталось. И даже пассажирам с посадочными на дату вылета сегодня в воздушную гавань могут не пустить. На этот случай, кстати, тоже есть лайфхак:

«Скажите, что жена беременная или ваша семья уже зашла, а вы курили – прокатывает иногда», – предлагают те, кто все-таки сумел попасть в аэропорт Дубая.

А вот еще пример из разряда повезло. Один из туристов рассказывает: