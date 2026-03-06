Изобретательные туристы поделились способами улететь из Дубая

Вместо Питера в Москву. Как улететь из Дубая наперекор всему
Российские туристы, как известно, изобретательны и инициативны. Поэтому нередко случаи, когда наши соотечественники идут против правил, действуют по интуиции и у них получается достичь желаемого. Отвага и креатив проявили себя в полной мере во время кампании по возвращению домой из стран Ближнего Востока. Рассказываем истории из серии: кто не рискует, тот не пьет шампанское.
В чате авиакомпании flydubai один из пассажиров поделился опытом, как улетел из Дубая, не дожидаясь отмашки от туроператора:
«Мы отдыхали в Рас-эль-Хайме. Вылет был назначен на 1 марта. Сначала нам продлили отель до 4 марта, затем туроператор прислал ваучер на отель в Дубае до 6 марта. В эти дни мы читали все, что писали в чатах наши туристы. Вчера поговорили с менеджером и решили, что не будем больше ждать и поедем в аэропорт. Приехали около 9 утра. Народу на вход было мало. Рядом стояла русская семья с детьми, их не пропустили. Причину мы не успели узнать. Я дал охраннику распечатанные на бумаге старые билеты на 1 марта, но «вверх ногами». Пока он вертел их в руках, я ему пару раз сказал: "Москоу, ФлаДубай". Он не стал дальше смотреть и пропустил нас. До этого в телефонах разглядывал долго, а в бумаге видимо запутался. Короче, здесь нам повезло. Зашли в порт – и сразу на стойку регистрации (народу очень мало). Там переоформили наши билеты на московский рейс, не задав ни одного вопроса. Хотя в старых стоял Питер. В итоге летим сегодня в 19:10 во Внуково».
Еще одна история, которая неожиданно для туристов закончилась хэппи эндом.
«В аэропорт Дубая отправились сами, не стали ждать сообщения от туроператора. По живой очереди зарегистрировались и улетели в Новосибирск».
Есть подобные примеры и у турагентов, которые посоветовали своим клиентам попытать счастья:
«Я читала, что так делают. Сказала: хотите – пробуйте. Но я не ручаюсь. Они решили на всякий случай не сдавать номер и поехали в аэропорт. В списках туроператора их не было, но им дали билеты до Казани. Можно было и в Москву, но им в Татарстан удобнее».
Так везет, конечно, не всем. Например, тем, кто должен лететь тем же рейсом в Казань, мест уже не досталось. И даже пассажирам с посадочными на дату вылета сегодня в воздушную гавань могут не пустить. На этот случай, кстати, тоже есть лайфхак:
«Скажите, что жена беременная или ваша семья уже зашла, а вы курили – прокатывает иногда», – предлагают те, кто все-таки сумел попасть в аэропорт Дубая.
А вот еще пример из разряда повезло. Один из туристов рассказывает:
«У нас отменили рейс на 3 марта. Поменяли билет сами, хотя я брал через агентство, и оно предлагало мне вылет только 9 марта и позже. А мы уже в Москве! Как нам это удалось: в Emirates дозвониться нереально, телефон либо всегда занят либо гудок не проходит. В чат тоже писать бесполезно – все сбрасывается. Опытным путем дошел до следующего: пишете help и в боте срабатывает алгоритм – он пытается выяснить, чем нужно помочь. Я выбрал "уже имеющееся бронирование". И после этого встал в очередь на поддержку. Все это проделал ночью (днем шансов ноль). Ждать пришлось более 1,5 часа и – о чудо! – появился живой специалист и спросил, в чем дело. Я ему ответил, что у меня не получается поменять билет через агентство, в котором покупал (хотя это была неправда, ведь после отмены рейса мое бронирование слетело и в личном кабинете Emirates его не было). Но по номеру отмененной брони поддержка установила, что у меня действительно есть право на обмен. В общем, все получилось».