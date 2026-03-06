Туристы удивились неожиданному переносу вылета S7 из Дубая

Туристка, которая с 2 марта не может вылететь из Дубая в Москву авиакомпанией S7, пожаловалась на странную, с ее точки зрения, пересадку с одного вывозного рейса с Ближнего Востока на другой. О произошедшем она рассказала TourDom.ru.

«Рейс за 2 марта по понятным причинам отменили. А уже 4-го был первый вывозной для тех, кто первоначально бронировал на 28 февраля. Логично и математически справедливо предположить, что 5 марта должны вылетать пассажиры с билетами на 1 марта, а 6-го с билетами на 2 марта. Эта дата и была указана у меня в приложении вчера, но затем вылет перенесли сразу на 10 марта. Была следующей в очереди, но пересадили на 4 дня вперед. Почему же заверения, что у авиакомпании установлена четкая иерархия и первыми места получают те, чей полет был сорван, начиная с 28 февраля, не сработала?» – недоумевает читательница «ТурДома».

Как она утверждает, все предыдущие дни дату вылета передвигали на сутки вперед. И психологически это было проще:

«Но когда резко сместили по непонятным причинам сразу с 6-го на 10-е число – уже вскипела».

Обратившись на горячую линию туристка получила сообщение о том, что пассажиров за 28 февраля и 1 марта «практически всех вывезли».

Удивил туристку и другой факт – «вывозные рейсы выполняются на бортах Airbus A321, где количество посадочных мест больше на несколько десятков, чем в А320, которые стояли на этом маршруте первоначально».

Редакция TourDom.ru обратилась в авиакомпанию, предложив прокомментировать ситуацию. В пресс-службе объяснили, что главным моментом, который гарантирует посадку на рейс, является подтверждение готовности вылета во время звонка представителя авиакомпании:

«Именно поэтому, общаясь с клиентами по всем каналам, мы всегда просим быть на связи и ориентироваться на персональные уведомления».

Там предположили, что перенос вылета пассажирке сразу на 4 дня теоретически мог быть связан с тем, что накануне авиакомпания не смогла связаться с ней для подтверждения. Но туристка утверждает, что «спит с включенным телефоном» и никаких пропущенных вызовов у нее не было и нет.

На вывозных рейсах действительно используются борта большей вместимости, но на текущий момент перевозчик выполнил только 2 перелета в Домодедово (сегодня будет третий) и один в Толмачево. При том, что по расписанию регулярные рейсы и в Москву, и в Новосибирск были ежедневными. Как пишут туристы в чатах, некоторых людей с билетами до Новосибирска «вывозят сегодняшним рейсом до Москвы, оттуда уже дальше полетят». Из-за этого использование самолетов с увеличенным количеством кресел, видимо, не дает эффекта, на который при первом взгляде рассчитывают туристы. Таким образом, за 4 вылета на А321 перевозчик смог взять на борт только пассажиров за 28 февраля и 1 марта по двум маршрутам.

В ближайшие дни до 12 марта включительно S7 планирует ежедневно выполнять по одному вывозному рейсу в Москву и Новосибирск. Причем в столицу все вылеты будут выполняться из Аль-Мактума, а в Толмачево 7-8 марта полетят из Фуджейры, а далее из международного аэропорта Дубай. Как убедился журналист редакции, в системе бронирования нет доступных для покупки билетов на рейсы S7 Дубай – Москва. Весь объем используется для вывоза туристов.