На Пхукете начались массовые проверки россиян

Пхукет резко ужесточил контроль за иностранцами — под прицелом правоохранителей оказались прежде всего российские туристы. Полицейские патрули массово останавливают людей на улицах, досматривают сумки, одежду и личные вещи. В зоне особого внимания — вейпы, электронные сигареты, наркотики, предметы для азартных игр, а также любые материалы, которые могут быть расценены как оскорбление монархии. Туроператоры уже бьют тревогу и призывают отдыхающих строго соблюдать местные законы.

Помимо поиска запрещенных предметов, полиция проверяет наличие разрешений на работу и предпринимательскую деятельность. Многие россияне, живущие на Пхукете или приезжающие на длительный срок, пытаются зарабатывать нелегально — сдавать туры, работать гидами, массажистами или таксистами. За такое без оформления документов грозит не только крупный штраф, но и депортация с занесением в черный список.

Особое внимание уделяется поведению в буддийских храмах и отношению к экологии острова. Власти напоминают, что за курение в общественных местах, осквернение святынь или мусор на пляже можно получить реальный срок. А вейпы, которые многие туристы везут с собой по привычке, в Таиланде вообще вне закона — за их хранение грозит до пяти лет тюрьмы.

Местные туроператоры советуют туристам не паниковать при встрече с полицией, но четко выполнять требования. Лучше заранее проверить содержимое рюкзаков и дамских сумочек, убрать подальше электронные сигареты и лишние колоды карт. И главное — не пытаться спорить с офицерами: в Таиланде это чревато серьезными последствиями, вплоть до немедленного ареста. Пхукет переходит на режим тотального контроля, и первыми под раздачу попадают самые многочисленные гости острова.

