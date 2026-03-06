В РСТ рассказали, что увеличило турпоток в Южную Корею

Поток российских туристов в Южную Корею вырос на фоне воссоединения культовой поп-группы BTS. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Большой популярностью пользуются тематические индивидуальные туры «Сеул в стиле k-pop». В них входят посещение мест, где проходили съемки клипов знаменитых k-pop групп, и популярных молодежных центров.

«Организовать тур на концерт, который состоится 21 марта на площади Кванхвамун, проблематично, но зато у клиентов есть шанс попасть на концерты в апреле», — добавили в пресс-службе оператора ITM group.

Помимо посещения выступлений, тем, кто хочет выразить свою увлеченность k-pop и стать ближе к кумирам, предлагают отправиться в Ktown4u в COEX, передает агентство городских новостей «Москва».

Популярная южнокорейская поп-группа работает над первым за пять лет альбомом и отправится с туром в 2026 году. Группа приостановила деятельность в 2022 году из-за прохождения участниками военной службы.

Недавно Star News опубликовало топ «Знаменитостей, которые заставляют влюбиться в них». Лидирующую строчку в рейтинге занял певец Чонгук из группы BTS, который получил титул «Лучший краш мира».