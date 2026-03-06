Emirates планирует восстановить всю маршрутную сеть за нескольких дней

Авиакомпания Emirates рассчитывает восстановить всю свою маршрутную сеть в течение ближайших нескольких дней, если позволит ситуация с безопасностью воздушного пространства и будут выполнены операционные требования, пишет газета Emarat Al Youm.

© tourdom.ru

Перевозчик частично возобновил работу и постепенно возвращает рейсы в расписание. Накануне он перевез около 30 тыс. пассажиров из Дубая. Ожидается, что к субботе, 7 марта, Emirates будет выполнять 106 ежедневных рейсов туда и обратно по 83 направлениям, что составляет примерно 60% от всей сети маршрутов перевозчика.

Авиакомпания также усиливает полеты на направлениях с повышенным спросом, например в Индию: к 7 марта Emirates планирует выполнять 22 рейса в день, обслуживая все 9 пунктов назначения в этой стране. Также перевозчик продолжает выполнять рейсы по 7 маршрутам в США.

В авиакомпании отметили, что пассажиры могут проверить наличие мест и оформить бронирование на сайте emirates.com, при этом приоритет будет отдаваться клиентам с ранее оформленными билетами. Пассажиров просят прибывать в аэропорт, только если у них есть подтвержденное бронирование.

В Emirates подчеркнули, что компания продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет корректировать расписание по мере необходимости.