Посольство РФ на Шри-Ланке анонсировало «отложенные рейсы» для вывоза туристов

Туристы, «застрявшие» на Шри-Ланке из-за отмены рейсов, возможно, смогут улететь по тем же билетам, которые они купили до приезда на отдых. Такой вывод напрашивается на основании сообщения российского посольства.

© tourdom.ru

«В связи со сложившейся ситуацией не исключаем организацию авиакомпаниями т.н. "отложенных рейсов" (рейсы, вылет которых должен был состояться ранее)», – заявили в дипмиссии.

Каких-либо разъяснений в посольстве пока не дают, но рекомендуют внимательно следить за информацией авиакомпаний.

По разным оценкам на Шри-Ланке сейчас может находиться от 3 до 5 тыс. российских туристов. Большинство из них должно было возвращаться в Россию через авиахабы Персидского залива, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть воздушного пространства закрыта, а многие рейсы отменены. В результате пассажиры оказались фактически заблокированы на острове и вынуждены ждать альтернативных маршрутов.

Многие путешественники жалуются на отсутствие точной информации о новых рейсах и сложности с обменом билетов. Авиакомпании предлагают либо возврат средств, либо перенос вылета на неопределенные даты. Власти Шри-Ланки уже заявили, что готовы продлить визы иностранным туристам, которые не могут покинуть страну.