Посольство РФ на Шри-Ланке анонсировало «отложенные рейсы» для вывоза туристов
Туристы, «застрявшие» на Шри-Ланке из-за отмены рейсов, возможно, смогут улететь по тем же билетам, которые они купили до приезда на отдых. Такой вывод напрашивается на основании сообщения российского посольства.
«В связи со сложившейся ситуацией не исключаем организацию авиакомпаниями т.н. "отложенных рейсов" (рейсы, вылет которых должен был состояться ранее)», – заявили в дипмиссии.
Каких-либо разъяснений в посольстве пока не дают, но рекомендуют внимательно следить за информацией авиакомпаний.
По разным оценкам на Шри-Ланке сейчас может находиться от 3 до 5 тыс. российских туристов. Большинство из них должно было возвращаться в Россию через авиахабы Персидского залива, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть воздушного пространства закрыта, а многие рейсы отменены. В результате пассажиры оказались фактически заблокированы на острове и вынуждены ждать альтернативных маршрутов.
Многие путешественники жалуются на отсутствие точной информации о новых рейсах и сложности с обменом билетов. Авиакомпании предлагают либо возврат средств, либо перенос вылета на неопределенные даты. Власти Шри-Ланки уже заявили, что готовы продлить визы иностранным туристам, которые не могут покинуть страну.