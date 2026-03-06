Все вывозные рейсы из стран Ближнего Востока в РФ выполнят до конца недели

Российские и иностранные авиакомпании до конца недели планируют выполнить все вывозные рейсы из стран Ближнего Востока в РФ. Об этом сообщили в Минтрансе.

Изначально график был расписан до 14 марта. Однако авиакомпаниям удается выполнять больше вылетов, чем было намечено. Например, 5 марта выполнен 41 рейс вместо 37, было перевезено 8,6 тыс. пассажиров вместо 8 тыс.

Кроме того, в продаже у перевозчиков появились билеты на ближайшие даты для тех пассажиров, кто готов вылететь раньше запланированных сроков. При этом свободные кресла появляются как у российских, так и зарубежных перевозчиков. Продажи уже открыли Etihad и Emirates.

Если подытожить, то всего с 2 по 5 марта было выполнено 105 рейсов, из которых 97 отправлялись из воздушных гаваней ОАЭ, еще 8 из Омана. На сегодня запланировано 34 вылета, в РФ должны доставить около 7,7 тыс. пассажиров.

Напомним, рекомендация приостановить продажу билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ остается в силе до 14 марта. Российским авиакомпаниям также рекомендовано продлить отмену рейсов в и из Израиля до 20 марта.

Воздушное пространство 6 государств Ближнего Востока по-прежнему закрыто. Так что все рейсы выполняются с учетом действующих ограничений на использование воздушного пространства, при этом основным приоритетом для перевозчиков и авиационных властей остается безопасность пассажиров.