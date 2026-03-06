Турэксперт назвала назвала опасные для туристов страны

Управляющий партнёр и основатель туристической компании Камила Велибекова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в ряд стран. Она назвала три направления, где путешественникам небезопасно находиться.

Туристам стоит воздержаться от поездок в южные районы Филиппин, а также в Судан и Демократическую Республику Конго, сообщила она РИАМО.

На юге Филиппин активно действуют экстремистские группировки. Небезопасно и в Судане — там фиксируют один из самых высоких показателей в глобальном индексе преступности. А Конго исключили из списка из-за политической нестабильности, высокой преступности и низкого уровня медицины, отметила эксперт.

«Путешественникам стоит заранее взвесить все риски и соблюдать меры предосторожности», — заключила Велибекова.

