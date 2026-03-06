«Победа» приостанавливает рейсы в ОАЭ с 9 марта

Авиакомпания «Победа» официально объявила об отмене полетов в ОАЭ и обратно с 9 по 29 марта. При этом перевозчик запланировал выполнение вывозных рейсов в Россию из нескольких эмиратов на 7 марта.

В частности, DP992 отправится из Дубая (Аль-Мактум) в Москву (Внуково) в 16:50 по местному времени (15:50 мск).

Из Фуджейры выполнят 3 рейса: DP3004 в Махачкалу в 18:50 (17:50 мск, ранее DP762), DP3002 в Москву в 20:05 (19:05 мск, ранее DP794) и дополнительный DP3008 в столицу РФ в 23:00 (22:00 мск).

Пассажирам будет направлена информация о дате, номере и времени вылета на электронную почту, указанную при бронировании. Авиакомпания рекомендует заранее уточнять расписание и возможности пересадки на нерегулярные рейсы.

Отметим, что добраться до Фуджейры из Дубая можно на машине или такси примерно за полтора часа, либо на автобусе Е700 – около 3 часов.

В «Победе» также попросили пассажиров следить за информационной рассылкой и обновлениями в телеграм-канале. Позже авиакомпания объявит график вывозных рейсов на 8 марта.