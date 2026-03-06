Раскрыты последствия ближневосточного кризиса для путешествий россиян

Ближневосточный кризис может привести к росту цен на путешествия для россиян и снижению турпотока на ряде направлений. Последствия конфликта Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, россияне летали через страны Персидского залива во множество популярных направлений, в том числе Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку, Сейшелы, Индонезию, Малайзию, Маврикий, Филиппины.

«Причем многие маршруты через арабские хабы были дешевле, чем альтернативные перелеты через Китай, Стамбул или страны СНГ», — предупреждают эксперты АТОР.

Ранее сообщалось, что путешествия уже подорожали для россиян из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Туры без стыковок в странах региона стоят на 40-120 тысяч рублей больше.