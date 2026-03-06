Казахстанских туристов вывозят с Ближнего Востока за счет корпоративного фонда туроператоров

Казахстанских туристов эвакуируют с Ближнего Востока за счет корпоративного фонда туроператоров "Туристик Камкор".

© tourdom.ru

По данным МИД этой страны, из-за событий на Ближнем Востоке в регионе застряли около 8,5 тыс. казахстанцев, из них 5 тыс. – клиенты туроператоров. Около половины уже вернулись домой.

«Выезжая за границу, каждый организованный путешественник получает туркод, по которому мы можем отследить, где он находится, в каком отеле, когда выехал из страны, когда вернулся. Кроме того, они выходят на связь через специальное приложение. Поэтому найти всех находящихся сейчас на Ближнем Востоке несложно», – рассказала TourDom.ru председатель фонда Инна Рей.

Из ОАЭ казахстанцев вывозят рейсами Flydubai и Air Arabia. С теми, кто находится в Катаре, сложнее: оттуда самолеты не летают совсем, поэтому было решено эвакуировать туристов лайнерами Air Astana из Саудовской Аравии. Группы, сформированные туроператорами, доставляют в аэропорты Джидды и Медины. Путь с остановкой в Эр-Рияде занимает около суток, но это лучше, чем сидеть и ждать, когда откроют небо над Дохой. Второй маршрут – через Оман.

«Вывозные рейсы финансируются правительством Республики Казахстан и фондом "Туристик Камкор". Кроме того, мы оплачиваем организованным туристам проживание до вылета», – отметила Инна Рей.

Масштаб расходов не уточняется: «Потрачены огромные деньги», – говорят в фонде.