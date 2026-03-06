В Таиланде голые трансгендеры напали на туриста

Две представительницы ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение, которое признано в России экстремистским и запрещено) напали на туриста после того, как он не оплатил интим-услуги в одном из салонов. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

По информации очевидцев, две обнажённые трансженщины выбежали из отеля, расположенного на набережной, и погнались за иностранцем. В руках одна из них держала кирпич, которым угрожала мужчине. Женщины громко ругались и требовали оплатить интимные услуги, которые они предоставили туристу в гостиничном номере.

Происшествие привлекло внимание местных жителей и отдыхающих. Сотрудник муниципалитета 59-летний Анучарт Котмад, заметив непристойный вид разъяренных женщин, взял у уличного торговца два полотенца и прикрыл их наготу. Вместе с другими свидетелями ему удалось успокоить конфликтующие стороны.

В результате инцидента турист не пострадал. Мужчина согласился выплатить каждой из женщин по 1 тыс. бат (около 2,4 тыс. рублей). В полицейский участок никто из участников конфликта не обращался.