Ближневосточный конфликт и санкции против РФ привели к коллапсу авиаперевозок в Европу

Из-за авиасанкций против России и обострения конфликта на Ближнем Востоке мировая система авиаперевозок между Европой, Азией и Австралией оказалась в крайне сложной ситуации. По сути, закрыты или сильно ограничены сразу несколько ключевых воздушных коридоров, из-за чего привычные маршруты дальнемагистральных рейсов перестали работать. В результате европейцы, оказавшиеся в Азии и Австралии, зачастую не могут вернуться домой обычными рейсами и иногда вынуждены лететь через США – фактически совершая перелет почти вокруг всего земного шара, пишет Bloomberg.

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке было отменено более 23 тыс. авиарейсов. Воздушное пространство между Азией и Европой оказалось перегружено, а стоимость авиабилетов резко выросла. Китайских рейсов относительно немного, европейские авиакомпании отменили большинство стыковок через ближневосточные хабы, а организовать дополнительные вывозные рейсы перевозчики пока не могут.

Серьезную проблему создало исчезновение более тысячи ежедневных взлетов и посадок. Аэропорты Ближнего Востока долгое время были ключевыми транзитными узлами для дальнемагистральных маршрутов между Европой и Азией, и именно через них проходила значительная часть пассажиропотока. Когда эти маршруты оказались закрыты или ограничены, миллионы пассажиров начали срочно искать альтернативные способы перелета.

Туристические агентства фиксируют резкий рост обращений. Так, в австралийской компании Flight Central Travel сообщили о рекордном росте числа звонков в офисы и на горячие линии – примерно на 75% с начала кризиса. Люди пытаются найти любые доступные варианты возвращения домой.

Один из возможных вариантов – прокладка маршрутов севернее, через Кавказ и Афганистан, или южнее – через Египет. Однако такие перелеты становятся значительно длиннее: расстояние увеличивается на тысячи километров. Это означает больший расход топлива, увеличение рабочего времени экипажей и рост затрат на техническое обслуживание самолетов. На фоне высоких мировых цен на нефть и роста себестоимости перевозок авиакомпании перекладывают эти расходы на пассажиров, что еще сильнее поднимает цены на билеты.

Генеральный директор Азиатско-Тихоокеанской авиационной ассоциации Субхас Менон отмечает, что значительная часть воздушного пространства Ближнего Востока фактически закрыта для полетов. Это приводит к серьезным убыткам авиакомпаний. Если рейсы в Европу остаются возможными только по значительно более дорогим маршрутам, прибыль перевозчиков будет снижаться, а транспортное сообщение между регионами – серьезно нарушаться.

Дефицит билетов хорошо виден в системах бронирования. По данным Reuters на 3 марта, количество доступных мест на рейсах из крупных азиатских городов в Лондон крайне ограничено, а цены резко выросли. Например, у авиакомпании Cathay Pacific все билеты экономкласса на рейсы из Гонконга в Лондон были распроданы до 11 марта, а минимальная стоимость билета в одну сторону достигала примерно 2,7 тыс. долларов.

Похожая ситуация наблюдается и у других перевозчиков. Австралийская авиакомпания Qantas сообщила, что все билеты экономкласса на рейсы из Сиднея в Лондон с пересадками в Перте или Сингапуре распроданы до 17 марта. Оставшиеся билеты стоят до 2,2 тыс. долларов. Компания пытается запускать альтернативные маршруты через новые транзитные пункты, например, через Лос-Анджелес или Йоханнесбург, однако такие перелеты значительно длиннее и дороже.

В странах Юго-Восточной и Восточной Азии ситуация аналогичная. Министр транспорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что у Thai Airways практически закончились билеты на рейсы в Европу: все перелеты из Бангкока в Лондон полностью забронированы до конца следующей недели, а стоимость билета на 15 марта достигала 2265 долларов. Тайваньская авиакомпания EVA Airways также подтвердила резкий рост бронирований на европейских направлениях.

На китайском рынке билеты экономкласса в Европу практически исчезли из систем бронирования. Если раньше перелет Пекин – Лондон туда-обратно стоил менее 1,5 тыс. долларов, то уже 4 марта в системе Air China отображался только вариант бизнес-класса с ценой около 7,3 тыс. долларов в одну сторону.

Теоретически разгрузить воздушное сообщение между Европой и Азией могли бы маршруты через российское воздушное пространство – это один из самых коротких путей между регионами. Однако европейские страны ввели авиасанкции против России, поэтому их авиакомпании не могут использовать эти коридоры, что еще сильнее ограничивает доступные маршруты и усиливает дефицит рейсов.