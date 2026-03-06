Рейсы поездов из Иркутска в Китай возобновятся после 6-летнего перерыва

РЖД впервые после 6-летнего перерыва запустили железнодорожное сообщение между Иркутском и китайским городом Маньчжурия. Беспересадочные вагоны тянут локомотивом до границы, а там прицепляют к составу из Забайкальска. Первый рейс отправится 6 марта.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе РЖД, время в пути занимает примерно 1 день и 13 часов. Из Иркутска поезд отправляется в 21:45 по местному времени, а в Маньчжурию прибывает около 11:00 через полтора дня. По такой же схеме с 7 марта будут возить пассажиров из Читы.

Рейс Забайкальск – Маньчжурия возобновился после перерыва, связанного с закрытием границ из-за коронавируса. Теперь он снова станет регулярным.

Из России в Китай также можно добраться поездом, который курсирует между населенным пунктом Гродеково в Приморском крае и китайским городом Суйфэньхэ. Этот маршрут восстановили в 2024 году.

При этом железнодорожные компании России, Китая и Монголии обсуждают возвращение международного маршрута Пекин – Москва через Улан-Батор, который ходил до пандемии, но был отменен в 2020 году. В 2025 году по этому направлению уже проводили тестовую поездку.

Вагоны, которые начали курсировать из Иркутска и Читы в Китай, сформированы «Федеральной пассажирской компанией» — дочерней структурой РЖД, отвечающей за пассажирские перевозки на дальние расстояния.