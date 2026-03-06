Более 600 россиян и белорусов ждут возможности вылететь с Маврикия

Свыше 600 туристов из России и Беларуси зарегистрировались в списках на вылет с Маврикия. Об этом сообщила посол РФ в республике Ирада Зейналова.

По ее словам, общее число включает и граждан Беларуси, однако их среди ожидающих относительно немного. Дипломат уточнила, что российское посольство оказывает поддержку не только россиянам, но и туристам из других стран СНГ.

Посол также рассказала, что, по данным авиакомпании Emirates, нескольким россиянам удалось попасть на рейс, который вывозил из страны граждан ОАЭ и обладателей вида на жительство. Однако этот перелет не предусматривал дальнейшей стыковки до Москвы.

Ирада Зейналова подчеркнула, что посольство не рекомендует туристам пользоваться подобным вариантом. По ее словам, ожидание подходящего рейса на Маврикии выглядит более рациональным, чем попытка вылететь в Дубай и уже там ждать дальнейшего перелета.

Дипломат отметила, что сотрудники дипмиссии помогают туристам с оформлением виз и дают необходимые консультации. Благодаря этому часть путешественников уже смогла покинуть остров. По ее словам, ежедневно вылетают десятки людей, однако стоимость билетов значительно выросла.

Кроме того, посол призвала россиян, находящихся на острове, подписаться на телеграм-канал посольства, где публикуются все актуальные сведения. Она подчеркнула, что горячая линия дипмиссии работает круглосуточно с начала кризиса, а сотрудники принимают обращения вплоть до поздней ночи.

Ирада Зейналова добавила, что посольство также фиксирует жалобы туристов на проблемы с размещением. По ее словам, некоторым путешественникам не предоставляют отели того уровня, который был оплачен изначально, а отдельные туркомпании, как утверждается, фактически оставили клиентов без поддержки. При этом авиакомпания Emirates в настоящее время не обеспечивает проживание пассажиров, поэтому вопросы размещения остаются в зоне ответственности туроператоров.

Все случаи попыток выселения или других конфликтных ситуаций, по словам дипломата, собираются и рассматриваются посольством, которое старается оказать помощь каждому обратившемуся туристу.