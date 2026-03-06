У туристов начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая

Российские туристы, оказавшиеся в Дубае из-за перебоев с авиасообщением, сообщили о случаях, когда их посадочные талоны отбирали другие пассажиры, чтобы попасть на рейс до Москвы. Об этом рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

© tourdom.ru

По его словам, во время спешной посадки происходили ситуации, когда у путешественников буквально выхватывали из рук посадочные документы, после чего с ними в самолет проходили посторонние люди. В результате в системе фиксировалось, что турист уже вылетел, хотя на самом деле он оставался в аэропорту. Это, как отметил Александр Осауленко, создавало серьезные организационные сложности при учете пассажиров.

Ранее в «Турпомощи» сообщали, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке за поддержкой обратились около 7 тыс. российских туристов.

Эскалация началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. В ответ атакам подверглись соседние арабские государства, где размещены американские военные базы. На фоне ракетных и беспилотных ударов такие туристические направления, как ОАЭ, Катар и Бахрейн, были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.