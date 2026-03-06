«Турпомощь»: у туристов начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая
Российские туристы, оказавшиеся в Дубае из-за перебоев с авиасообщением, сообщили о случаях, когда их посадочные талоны отбирали другие пассажиры, чтобы попасть на рейс до Москвы. Об этом рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
По его словам, во время спешной посадки происходили ситуации, когда у путешественников буквально выхватывали из рук посадочные документы, после чего с ними в самолет проходили посторонние люди. В результате в системе фиксировалось, что турист уже вылетел, хотя на самом деле он оставался в аэропорту. Это, как отметил Александр Осауленко, создавало серьезные организационные сложности при учете пассажиров.
Ранее в «Турпомощи» сообщали, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке за поддержкой обратились около 7 тыс. российских туристов.
Эскалация началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. В ответ атакам подверглись соседние арабские государства, где размещены американские военные базы. На фоне ракетных и беспилотных ударов такие туристические направления, как ОАЭ, Катар и Бахрейн, были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.