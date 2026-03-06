«Возвращаться желания нет». Россиянка описала отдых на Бали

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина дважды побывала на Бали и описала свои впечатления словами «возвращаться желания нет». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что от отдыха на этом острове ее отталкивают пробки, узкие дороги и отсутсвтие общественного транспорта. Также путешественницу огорчили строительные леса, так как курорт начали активно застраивать владельцы гостиниц и апартаментов. При этом индонезийский остров больше не ассоциируется с уединением и медитативными практиками из-за шума от местных заведений.

«Тишина на Бали есть, но она стоит дорого. Буквально. Найти ее можно только в дорогих изолированных виллах подальше от туристических центров», — объяснила россиянка.

Лисейкина рассказала подписчикам, что популярные точки притяжения превратились в конвеер, так как для фотографии с достопримечательностью необходимо отстоять длинную очередь. Помимо этого, остров страдает от двойных цен — для приезжих любой товар окажется по стоимости выше, чем для местного жителя. К тому же платным стали те места, за которые десять лет назад не брали деньги.

«Тем, кто едет на Бали впервые, остров вполне может понравиться — здесь есть своя красота, и она никуда не делась. Но я помню другой Бали. Тихий, неспешный, настоящий. И это воспоминание мешает воспринимать нынешний остров без горечи», — заключила опытная туристка.

