Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах

Управление по туризму Катара продлило до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в Дохе.

«Согласно информации Управления по туризму Катара, соответствующий льготный режим пребывания иностранных туристов в гостиницах продлён до 14 марта на тех же условиях», — говорится в заявлении.

Ранее туристка Радмила Ганиева, находящаяся на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре, рассказала, что достигнута договорённость о том, чтобы россияне оставались на борту судна.

До этого сообщалось, что около 200 российских туристов принуждают покинуть круизный лайнер до 7 марта.