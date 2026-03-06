Туроператоры готовы стимулировать турагентов для перебронирования отмененных туров

Туроператоры готовы к дополнительному стимулированию турагентов для скорейшего перебронирования туров, которые не могут состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке. После того, как МИД и Минэкомразвития рекомендовали пока воздержаться от посещения стран Персидского залива, и туристы получили возможность возвратов без удержания туроператорских затрат, многие из них ошибочно посчитали, что аннуляция туров – это наиболее быстрый вариант возврата своих денег и планирования новых поездок.

Как рассказали участники онлайн-конференции, для представителей турбизнеса, которую сегодня организовал TourDom.ru, опыт пандемии показал, что при большом количестве желающих вернуть деньги, процесс растягивается на месяцы.

Решение министерства разрешить туроператорам использовать средства из Фондов персональной ответственности «Турпомощи» вряд ли его ускорит. Во-первых, регламент их «распаковки» пока не опубликован. Во-вторых, Ассоциации тоже понадобится время на формирование реестра заявок.

Поэтому наиболее простое разрешение ситуации для всех участников – отложить даты поездок или перебронировать туры с ОАЭ и других ближневосточных стран на другие направления.

Чтобы этот процесс пошел активнее, туроператоры уже начинают применять дополнительные инструменты. В частности Anex с 6 марта вводит повышенную комиссию для перебронирования на Египет отмененных заявок в ОАЭ и Оман с датами заездов с 28.02 по 31.03.

«Сейчас все говорят о том, какие потери несут туроператоры, но не говорят о том, какие потери понесут турагенты. Для них каждая аннуляция – это потерянная комиссия. Каждый такой отдельный потерянный заработок суммарно приводит к большим суммам. Вряд ли государство сможет обратить на эту часть турбизнеса такое пристальное внимание, как обращает на нас, туроператоров. Мы проанализировали ситуацию и решили дать плюс 2% комиссии, чтобы турагенты понимали, что не только сохранят уже полученные вознаграждения, но еще и дополнительную выгоду», – объяснила заместитель гендиректора Anex Яна Муромова.

Коллеги из туроператорского сообщества поддерживают – необходимо вводить дополнительные инструменты. Причем не только для представителей розницы, но и для самих клиентов. Как решается ситуация на примере круизов рассказал гендиректор PAC Group Илья Иткин:

«Чем больше туров переводится из аннуляций в будущие поездки, тем, естественно, лучше для всех сторон. И в этом процессе помогают конкретные предложения. Пока что мы не можем использовать фиксацию курса валюты, которая применялась в ковидные времена, потому что никто не знает, как себя поведет рубль. Работают те самые спецпредложения по ценам, либо специальные варианты по комиссиям. Из нашего опыта: у нас большое количество круизных туристов не смогли отправиться из Дубая по Персидскому заливу, это 5 больших заездов, поэтому количество пассажиров измеряется здесь тысячами. Вместе с круизной компанией мы предложили на следующую зимнюю навигацию абсолютно специальные такие трейдинг-цены, только для тех, кто сейчас не смог отправиться в марте в свои круизы. И будем это использовать как такой метод репротекции. Для того чтобы люди не отказывались, а переносили».

В турагентской среде предложения с повышенной комиссией восприняли положительно. Главное – оперативно сформулировать алгоритм и условия работы, иначе количество аннуляций будет расти, уверен вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян:

«Понятно, что действительно туроператорам непросто. И замечательно, что они в этой ситуации пытаются переживать за агентов. Если вы хотите действительно, чтобы агенты вас поддержали, дайте четкий алгоритм – сколько, за что. И не завтра-послезавтра, а сегодня. Простимулируйте турагентов менять направление, чтобы это было коммерчески интересно, увеличьте комиссию. И тогда вы получите союзника в лице агентов. Сейчас пытаются некоторые туроператоры брать доплаты за перебронирования на некоторые направления. Ребят, не пугайте туристов! Какие доплаты? Да отправьте людей на этот же срок в отель этой же звездности, только в другую страну. Да, вы потеряете, по каким-то направлениям, где билет дороже, но на других сэкономите. А если нет алгоритма и какие-то дополнительные действия нужны, то тогда у туриста ответ очевиден – дайте деньги. И это его право».

Туроператоры настаивают на том, что турагенты должны активнее доносить до своих клиентов информацию, о том какие возможности у них есть, а не просто дублировать одни и те же обращения по всем возможным каналам туроператора.

