Турэксперт прокомментировал ситуацию с поездками в страны Ближнего Востока

Директор одного из турагентств в Ростове-на-Дону Максим Гурин прокомментировал ситуацию с поездками в страны Ближнего Востока.

© РИА Новости

В беседе с Rostovgazeta.ru он напомнил, что продажа туров приостановлена, путешественники переносят поездки на другие даты.

«Например, по летним турам, или если человек купил тур на новый 2027 год, у туроператоров нет единой политики по возвращению денег. Каждый сам принимает об этом решение», — заявил эксперт.

По его словам, туроператорам разрешили воспользоваться фондом персональной ответственности.

«Это специальный фонд, куда туроператоры регулярно делают взносы. Деньги из него сейчас можно использовать для организации эвакуационных выездных рейсов. Это отличное решение и хорошая поддержка отрасли, поскольку туроператорам финансово очень тяжело вывозить туристов за свой счёт», — отметил Гурин.

Ранее Минэкономразвития вслед за МИД России рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до нормализации обстановки с авиасообщением.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, как вернуть деньги за отменённые перелёты и туры в страны Ближнего Востока.