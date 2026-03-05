Самолеты Nordwind вылетели с суточной задержкой и техническими посадками

Рейс авиакомпании «Икар» EO 3547 Москва – Нячанг (аэропорт Камрань) задержался с вылетом на сутки. Туристов отправили на курорт на 2 самолетах меньшей вместимости с дополнительной технической посадкой. О ситуации редакции TourDom.ru рассказали пассажиры.

Согласно расписанию Boeing 777-200 должен был отправиться во Вьетнам из Шереметьево 4 марта в 17:05. Однако вылет не состоялся из-за технической неисправности лайнера.

«Вчера несколько раз переносили рейс, в результате в 3 часа ночи нас отвезли в гостиницу, выдали талоны на питание», – поделилась туристка.

По ее словам, пассажиров разделили на две части, чтобы отправить на курорт на 2 самолетах авиакомпании Nordwind. Один рейс – N4 5623 – должен был лететь с технической посадкой в Исламабаде (Пакистан), другой – N4 5369 – в Новосибирске.

«Нас пересадили на тот, который запланирован через Толмачево. Сегодня к 11 часам привезли из отеля в аэропорт».

Однако и этот вылет задержали.

«Мы около часа просидели в автобусе на перроне прямо перед самолетом, а потом нас повезли обратно в терминал», – посетовала пассажирка.

По данным онлайн-табло Шереметьево, первый из рейсов отправился в Нячанг в 16:25, второй – лишь в 19:16, с опозданием на 26 часов.

Как пояснили редакции в туроператоре Pegas Touristik, который является заказчиком полетной программы в Нячанг, вместо Boeing 777-200 (440 кресел) на маршрут встали менее вместительные Boeing 737 (189 мест) и Airbus А321 (220).