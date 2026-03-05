Турбизнес попытались обвинить в странных возвратах туров на Ближний Восток

В крупном телеграм-канале сегодня попытались обвинить онлайн-турагентство Level.Travel в странной политике возвратов туров на Ближний Восток с «большими штрафами по цене путевок». «Shot Проверка» сообщил, что якобы одной из туристок – некой Яне – на ее обращение об аннуляции предложили отменить тур на 8 марта в ОАЭ, купленный за 166 тыс., со штрафом, который в процессе долгой переписки достиг 107 тыс. Кроме этого единичного случая ресурс никакой дополнительной фактуры не привел, но заявил, что «пострадавших десятки».

© РИА Новости

Редакция TourDom.ru обратилась в Level.Travel за комментарием. Безусловно, аудитории непрофильного канала неизвестно, что само онлайн-турагентство в принципе не принимает решений о возвратах, а действует исходя из политики, которая на данный момент принята у конкретного туроператора, у которого был приобретен турпродукт. Более того, как выяснилось, свои первые обращения туристка подавала тогда, когда возврат по турам на Ближний Восток осуществлялся на общих основаниях с учетом ФПР. Соответственно, все предложенные варианты на тот момент были корректны, исходя из реалий.

«Мы направили запрос на аннуляцию по туру Яны и получили 2 марта информацию от поставщика об отмене с удержанием ФПР. После этого мы вели переговоры о снятии штрафа и 4 марта в 18:00 получили информацию об аннулировании тура без него. Вечером этого же дня сотрудники Level.Travel передали Яне информацию по полному возврату. 5 марта в 10:53 мы вернули все денежные средства Яне на карту и направили чеки о возврате», – рассказали в пресс-службе Level.Travel журналисту TourDom.ru.

В онлайн-турагентстве сообщили, что от клиентов поступает большое количество обращений по турам в страны Ближнего Востока – с 28 февраля клиентский сервис обработал более 10 тыс. сообщений туристов в мессенджерах, по почте и телефону.

Сотрудники всех линий поддержки, общаясь более чем с 20 туроператорами одновременно, работают круглосуточно. Но признают, даже в этом случае порой время ожидания ответа действительно может быть продолжительным. Во многом это зависит от ситуации:

«Именно поэтому мы создали выделенный канал sos@level.travel для нуждающихся в размещении в ОАЭ и срочном ответе прямо сейчас».

Параллельно с этим оформляется значительный объем отмен заказов по будущим поездкам, с разными туроператорами согласуется возврат средств, идет перебронирование туров на другие даты. Все туристы с ближайшими датами вылета оперативно получают рассылки с обновленными предложениями от туроператоров.