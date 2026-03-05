Турист купил семь билетов ради выезда из ОАЭ

$78.1990.79

Россиянка купила семь билетов ради выезда из ОАЭ

Российская туристка Марина, прилетевшая из Дубая, рассказала, как пыталась покинуть ОАЭ в связи с конфликтом в Иране. В беседе с РИА Новости девушка сообщила, что купила семь билетов на разные направления.

«Мы как взрослые люди понимали, что ситуация военная, это нормально. Власти делают все возможное, но ответственность, опять же, взрослого человека подготовиться к разному сценарию, а не сидеть и ждать своего одного единственного вылета», — объяснила путешественница.

Она уточнила, что все билеты были возвратными и подразумевали перелет в том числе из Омана, на Шри-Ланку, в Индию, в Москву и Екатеринбург.

Ранее российская туристка описала очереди на рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов на родину фразой «сейчас начнутся голодные игры».