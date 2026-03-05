Россиянка рассказала об отношении к соотечественникам в Дубае

Российская туристка Анастасия Полушина раскрыла отношение к соотечественникам в Дубае. В беседе с РИА Новости она рассказала, что в городе хорошо относятся к гостям из России.

© Lenta.ru

После обострения обстановки на Ближнем Востоке у ряда туристов возникли проблемы с выездом из региона: Анастасия рассказала, что туроператор неоднократно продлевал ей проживание в отеле, однако точную информацию о вылете в Россию не предоставил.

По словам туристки, они спокойно передвигаются по городу, посещают магазины и супермаркеты.

«Отношения хорошее к нам, ситуация тоже сейчас как бы абсолютно спокойная в Дубае, нет там никакой паники», — рассказала собеседница агентства, добавив, что в Дубае иногда слышны хлопки.

В России россиянку ждут двое маленьких детей, бизнес и много планов, поэтому несмотря на солнечную погоду переживания не отпускают.

«Сидим и ждем чуда. Пока никаких перспектив по вылету нету вообще. То есть вот то, что вчера мне сказали, что, может быть, еще и до восьмого просидим», — отметила она.

Ранее Ассоциация туроператоров России составила черный список отелей Дубая, которые во время кризисной ситуации выселили российских туристов.