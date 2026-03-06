Китай оценил идею продления безвизового режима для россиян

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй оценил идею продления взаимного безвизового режима для россиян и китайцев, назвав такой исход вполне естественным. Его слова передает РИА Новости.

Соответствующее заявление Ханьхуэй сделал на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.

Безвизовый режим для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. А 1 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Поднебесной в РФ.