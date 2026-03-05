К вывозу россиян из заграницы должны подключиться МИД, МЧС и Минтранс

На онлайн-конференции, организованной редакцией «ТурДома» 5 марта, представители туроператорского сообщества обсудили вывоз туристов с Ближнего Востока и других стран. Эксперты считают, что усилий турбизнеса и авиакомпаний недостаточно – необходимо создать госпрограмму эвакуации. Ее необходимость обосновал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Сейчас из стран Ближнего Востока в Россию выполняются только вывозные рейсы, однако их немного, так как авиакомпании действуют в условиях ограничений по безопасности. При этом в ближневосточном регионе остается большое количество наших граждан. Изначально их количество оценивалось минимум в 50 тыс. По состоянию на сегодняшний день порядка 10 тыс. россиян уже вывезли, однако темпы возвращения россиян остаются низкими. По оценке Дмитрия Горина, «при хорошем раскладе» процесс займет 12–14 дней.

Неизбежно возникают организационные сложности. Сейчас при регистрации на вывозные рейсы в аэропортах ОАЭ действует принцип живой очереди. Сажают тех, кто пришел раньше. По словам вице-президента РСТ, с одной стороны такая система очень простая и позволяет быстро заполнять лайнеры, но с другой – вызывает критику. Туроператоры, которые свозят туристов в аэропорт, не знают состоятся ли заявленные рейсы и хватит ли мест для их клиентов. Кроме того, не учитываются приоритетные категории – в одном ряду оказываются пожилые люди, семьи с детьми или пассажиры, которым требуется медицинская помощь. Широкий резонанс получил случай отказа в посадке для группы школьников.

Отдельная проблема – вывоз транзитных пассажиров. Еще порядка 10 тыс. россиян находятся на Мальдивах, Шри-Ланке, Маврикии и других странах, куда они прилетели через ближневосточные хабы. Они не могут вернуться тем же путем из-за отмены регулярных рейсов. А на вывозные ближневосточные перевозчики сажают, в первую очередь своих граждан, поэтому свободных мест для россиян не хватает.

Например, «ТурДом» писал, что российских туристов не допустили на рейс Emirates из Мале в Дубай. Перевозчик сообщил пассажирам, что на борт примут только граждан ОАЭ. Остальным путешественникам отказали в посадке независимо от наличия билетов и свободных мест. 5 марта Emirates отменила транзитные ограничения, но пока неясно, как быстро и в каком объеме будет восстанавливаться перевозка.

И пока туристы ждут решения авиакомпаний, размещением в гостиницах, поиском билетов на альтернативные маршруты приходится заниматься туроператорам. «Фактически они сейчас выполняют функции экстренной помощи. Но их ресурсов уже недостаточно», – подчеркнул Дмитрий Горин. А люди, не покупавшие пакетные туры, и вовсе остаются без какой-либо поддержки.

«Моя позиция – должно государство включать механизм прошлых лет. Эвакуация, на которую дал добро президент должна проводиться не только силами туроператоров, но и путем формирования списков через МИД, подключения госуслуг, постановки эвакуационных рейсов с возможностью открытия коммерческой продажи билетов по фиксированным ценам», – сказал Дмитрий Горин.

Участвовать в программе должны несколько ведомств: Минтранс, Росавиация, МИД, МЧС, а при необходимости и Министерство обороны.

Юлия Алчеева, директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», в свою очередь, допустила, что участие МЧС может понадобиться и для эвакуации россиян, которым требуется экстренная медицинская помощь. С учетом того, что за границей остаются десятки тысяч соотечественников, такие случаи, по ее мнению, неизбежны – «это статистика».

Возможность запуска эвакуационных рейсов обсуждали 4 марта на совещания президента Владимир Путина с членами кабмина. Но пока регламент этого процесса не определен.