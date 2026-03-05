Россиянам напомнили, в какую страну им запрещен въезд с целью туризма

Посольство России в Хельсинки напомнило, что посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено, въезд возможен только при весомых основаниях.

«Хотели бы ещё раз обратить внимание, что с сентября 2022 года в Финляндии действуют жёсткие ограничения на въезд российских граждан. Посещение страны россиянами в туристических целях запрещено», — приводит сообщение РИА Новости.

В посольстве уточнили, что въезд в Финляндию для граждан России возможен только при наличии документально подтверждённых весомых оснований.

Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что разрыв торгово-экономических и туристических связей с Россией обернулся серьёзными финансовыми потерями для восточных и северных регионов Финляндии.