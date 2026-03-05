Еще одна группа российских школьников не может вылететь из Дубая

Еще одна группа российских школьников, изучающих английский язык, не может вылететь из Дубая. В редакцию TourDom.ru обратилась Татьяна, мама одного из участников образовательной поездки в ОАЭ. Ее дочь отправилась в международную школу в составе группы из семи учащихся в возрасте от 11 до 16 лет. Ребята должны были вернуться домой 28 февраля, но рейс «Уральских авиалиний» отменили из-за ирано-израильского конфликта. Авиакомпания разместила детей и их сопровождающего в гостинице и обеспечила питанием.

Вылет в Москву назначили на 4 марта – школьников планировали отправить рейсом U6 7198 по маршруту Рас-эль-Хайма – Москва с технической посадкой в Навои для дозаправки. Ребят доставили в аэропорт, однако на борт их не пустили.

«Уже из здания аэровокзала я получаю сообщение от дочери: в самолете есть только несколько мест. Если я соглашусь, она может улететь одна. Пока куратор выясняла, какие документы нужны для перелета ребенка без сопровождения, все свободные кресла закончились», – поделилась Татьяна.

Она предположила, что на других стойках регистрацию одновременно проходили пассажиры с билетами на более поздние даты. «Вероятно, ошибка произошла по вине аэропорта. В итоге дети потратили еще 1,5–2 часа на дорогу обратно в Дубай».

Сейчас школьников обещают отправить на родину 5 марта вечерним рейсом из Рас-эль-Хаймы, также с техпосадкой в Узбекистане. «Очень хочется надеяться, что сегодня пассажиров с билетами на 28 февраля посадят в приоритетном порядке и дети наконец-то улетят», – говорит Татьяна.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» так прокомментировали редакции ситуацию с вывозом учащихся: «Данная группа должна была вылететь 4 марта. Регистрировали пассажиров в порядке очередности: за 28 февраля, за 1, 2 марта и т. д. Школьники приехали позже, когда уже шла регистрация за 4 марта. Авиакомпания организовала трансфер обратно в отель, питание».

Сегодня перевозчик также предложил отвезти детей в аэропорт, но куратор отказалась – решили добираться самостоятельно, чтобы приехать пораньше. В пресс-службе пообещали редакции «ТурДома», что пассажиры группы «со стопроцентной гарантией» улетят сегодня.

Ранее «ТурДом» писал о 17 школьниках, застрявших в Дубае после отмены вылета Etihad в Москву. Авиакомпания планирует отправить группу на ближайшем вывозном рейсе из Абу-Даби 6 марта.