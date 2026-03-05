Вход в Кельнский собор станет для туристов платным

Вход в Кельнский собор в Германии, который является одной из популярных туристических достопримечательностей, в будущем станет платным для туристов, рассказали в совете управления собора.

© globallookpress

Решение было принято для покрытия возросших расходов на содержание, а также на охрану и текущую эксплуатацию храма. Взимать сбор начнут во второй половине года, он распространится на основную часть внутреннего пространства собора.

При этом вход останется бесплатным для тех, кто участвует в богослужении и молится, и для членов Центрального общества строительства. Кроме того, можно будет свободно пройти к местам, где ставят поминальные свечи, и в зоны для тихой молитвы.

Однако настоятель Гвидо Асманн отметил, что туристы составляют около 99% всех посетителей. Пока что не уточняется, каким будет размер сбора и как будет организован контроль на входе.

Раньше плата взималась только за посещение сокровищницы или подъем на смотровую площадку. В совете указали на то, что начиная с 2019 года бюджет собора был дефицитным, но это удавалось компенсировать благодаря накоплениям. По словам казначея Клеменса ван де Вена, в "обозримом будущем" резервы Кельнского собора будут исчерпаны.

