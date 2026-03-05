Авиакомпании 5 марта запланировали 37 рейсов из стран Ближнего Востока в РФ

На 5 марта российские и иностранные перевозчики запланировали 37 рейсов из ОАЭ и Омана в РФ. На них должны вывезти более 8 тыс. пассажиров, которые ранее не смогли вылететь из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Министерство транспорта.

В ведомстве уточнили, что с 2 по 4 марта авиакомпании уже совершили 64 рейса, доставив домой 12,2 тыс. человек. Самолеты привезли пассажиров в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

Рейсы организуются с учетом текущей ситуации в регионе. На данный момент закрыты воздушные коридоры над Бахрейном, Израилем, Ираком, Ираном, Катаром и Кувейтом, частичные ограничения действуют над территорией ОАЭ и Саудовской Аравии. Главной задачей авиакомпаний остается обеспечение безопасности пассажиров.

Предварительное расписание вылетов рассчитано до 7 марта. Рейсы из Израиля отменены до 10 марта. До 14 марта Росавиация советует приостановить продажу билетов в страны Ближнего Востока. Российские перевозчики не планируют полеты в Иран.