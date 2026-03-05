МИД: с Ближнего Востока уже вывезли 12 тыс. россиян

Около 12 тыс. российских граждан уже покинули зону конфликта на Ближнем Востоке благодаря работе совместной работе МЧС и авиакомпаний. Об этом сообщила официальный представитель Мария Захарова.

© МИД РФ

«Я только что получила обновленные данные: примерно 12 тыс. граждан России уже выехали из зоны конфликта. Их доставили рейсами МЧС, а также самолетами отечественных перевозчиков», – отметила она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российские службы принимают все возможные меры для обеспечения безопасности соотечественников за рубежом. Именно их работа позволила организовать возвращение значительной части туристов на родину.

Ранее, 4 марта, в Минтрансе сообщили, что российским и зарубежным авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней, чтобы полностью завершить перевозку россиян из стран Ближнего Востока. То есть минимальный срок – до 14 марта.

Кроме того, в МИД уточнили, что в государствах региона могут находиться около 50 тыс. российских туристов. Кроме того, еще от 6 до 8 тыс. граждан РФ остаются в странах Азии и Африки и не могут вылететь из-за временной остановки транзитного авиасообщения. В ведомстве подчеркнули, что эти данные являются приблизительными.