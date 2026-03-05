«Отдыхающим поневоле» на лайнере в Дохе предоставят отели на берегу

Туристам на застрявшем в порту Дохи лайнере предоставят отели на берегу, но ждать вылета домой, возможно, придется, пока в Катаре не откроется авиасообщение.

Это рассказали российские туристы с лайнера Celestyal Journey. До сих пор Qatar Airways не выполнила ни одного вывозного рейса из страны в Россию, нет авиасообщения и с Бахрейном. 5 марта должна состояться встреча с консулом. Ранее стало известно, что более 200 человек должны покинуть лайнер до 7 марта. Больше корабль не сможет обеспечить проживание туристов.

Валерия Колесова рассказала Бизнес ФМ, что поехала в круиз с семьей — мужем и двумя детьми. Маршрут лайнера Celestyal Journey начался в Дубае 23 февраля, закончиться должен был там же 2 марта. И вот уже шестые сутки корабль стоит в порту Дохи:

«28 февраля мы были в Дохе на экскурсии на рынке и услышали у всех одновременно на телефонах оповещения о том, что нам нужно скрыться в укрытие, но не обратили на это внимание. Через некоторое время последовали сильные взрывы, мы побежали на улицу и увидели, что все снимают в небе ракеты. После этого мы отправились на корабль. 28 февраля прямо у нас над головами взрывали ракеты, беспилотники перехватывали их. Было страшно, было не по себе. После этого нас не выпускали с корабля. Далее информация была о том, что до 7-го числа мы должны находиться на корабле. После этого должны его покинуть. Обстановка на корабле хорошая. Нас кормят, все есть, нас развлекают, отвлекают как могут, поддерживают морально такое чувство, что нас не бросают, связывались с консульством. Нам пообещали, что выдадут отели после 7 марта, разместят нас. В отеле будет трехразовое питание, и мы сможем попасть домой, только когда откроется небо. Граждан Казахстана уже всех вывезли, им организовали автобус, 22 часа они ехали через пустыню в Саудовскую Аравию и оттуда улетают в Астану. Также все посольства связываются со своими гражданами и обещают решить ситуацию. Представители Катара, шейхи, приезжали к нам на корабль, привозили детям подарки, поддерживали. Там мини-боксы были со сладостями. Чувствуется, что нас не забывают, поддерживают, беспокойство присутствует, но мы пытаемся не впадать в панику, хочется домой, но мы терпеливо ждем и надеемся на лучшее».

Другая пассажирка, москвичка Наталья, добавляет, что со вчерашнего дня отдыхающих начали выпускать в город, но ситуация остается неопределенной:

«До утра 7 марта мы обязаны покинуть корабль в связи с тем, что здесь больше не могут обеспечить наше проживание. На текущий момент есть информация, что после того, как с корабля мы будем вынуждены уйти, нас должны разместить в гостиницах Катара. Но пока вопросов больше, чем ответов. Сегодня ожидается встреча с представителями посольства на корабле. Возможно, некоторые вопросы будут решены. Со вчерашнего вечера нам было разрешено выходить в город, поэтому все, кто нуждался в каких-то бытовых вещах или медикаментах, смогли пополнить свои запасы. Пока мы находимся на корабле. Никаких проблем с питанием, бытовыми условиями ни у кого нет, все прекрасно. Хочется сказать слова благодарности персоналу корабля, который пытается поддерживать хорошее настроение и делает все, что может».

Как рассказала ТАСС руководитель турагентства «Бригантина» Надежда Лесникова, на лайнере находятся 217 россиян — это десять жителей Челябинска, двое — из Екатеринбурга, а остальные — это жители Твери, Владимира, Москвы и других городов страны. Всего около 20 тысяч туристов из России остаются на Ближнем Востоке, они обязательно будут возвращены, для этого могут подключить борта МЧС, сообщает АТОР.