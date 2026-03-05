Авиакомпания ОАЭ отказалась пускать в самолет россиян

Россиян из-за гражданства не стали пускать в самолет одной из авиакомпаний ОАЭ, сообщает телеграм-канал SHOT в четверг.

Стало известно, что россияне должны были вылететь рейсом Бангкок – Абу-Даби, чтобы потом отправиться в Москву, прошли электронную регистрацию и выбрали места и питание, но уже в аэропорту их не пустили в самолет по той причине, что допускаются только граждане ОАЭ. Журналисты уточнили, что после произошедшего в качестве компенсации для застрявших в Таиланде туристов вручили лишь "бумажку с извинениями".

По данным канала, туристам заявили, что необходимо звонить в офис компании. Вернуть деньги за рейс также у россиян не вышло, и пока туристы ищут жилье.