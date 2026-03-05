Как туристам улететь из Катара: возобновятся рейсы в семь европейских городов

Авиакомпания Qatar Airways планирует с сегодняшнего дня выполнять рейсы из Маската в лондонский Хитроу, Берлин, Копенгаген, Мадрид, Рим, Амстердам, а также из Эр-Рияда во Франкфурт.

Перевозчик возобновит свою деятельность сразу после публикации объявления Главного управления гражданской авиации о безопасности воздушного пространства Катара. Дополнительная информация будет предоставлена в пятницу, 6 марта, в 9 часов утра по времени Дохи.

Пассажиров просят не отправляться в аэропорт, пока они не получат официальную информацию от Qatar Airways. Перевозчик свяжется напрямую с туристами, сообщит о рейсах, организации поездок и необходимых процедурах. Им также рекомендуется обновить свои контактные данные, чтобы получать информацию и необходимые инструкции через веб-сайт qatarairways.com или через приложение Qatar Airways.

Qatar Airways подтвердила, что продолжает внимательно следить за ситуацией и принесла извинения за любые неудобства, вызванные независящими от нее обстоятельствами.