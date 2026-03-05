«Нас просто оставили»: британских туристов не смогли отправить из Омана на родину

Чартерный рейс, предназначенный для вывоза граждан Великобритании из Омана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, не смог вылететь из столицы страны – Маската. Причиной стали организационные сбои и необходимость предоставить пилоту время для отдыха. Об этом сообщил Sky News.

По данным телеканала, отправление самолета из Маската было намечено на 23:00 4 февраля. Предполагалось, что этот рейс станет первой организованной попыткой возвращения британских граждан, которую предпринимает МИД королевства после начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом обычные коммерческие рейсы из региона продолжают выполняться.

Один из пассажиров рассказал Sky News, что подготовка к вылету сопровождалась серьезной неразберихой. По его словам, регистрация заняла около 4 часов из-за технических неполадок. После завершения процедуры людей доставили к самолету на автобусах, где им пришлось ожидать дальнейших действий примерно полтора часа.

Собеседник телеканала отметил, что в зоне вылета не было представителей консульства, из-за чего среди пассажиров начала расти тревога. На рейс ожидали посадки в том числе семьи с детьми.

«Нас просто оставили», – заявил очевидец.

В итоге пассажиров вернули в терминал аэропорта. Там им сообщили, что отправление откладывается, поскольку пилоту требуется обязательный отдых перед полетом. После этого людей разместили в гостинице.

По информации Sky News, в районе конфликта на Ближнем Востоке могут находиться около 300 тыс. граждан Великобритании.