Отдых без риска: сколько стоят туры в безопасные страны весной 2026 года

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в шесть стран Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Туристы, оказавшиеся перед выбором, ищут альтернативные направления. В материале – о том, где сейчас безопасно отдыхать и сколько это стоит.

Турция

В туристических центрах Турции обстановка спокойная – они находятся вдали от зоны конфликта, рейсы выполняются без перебоев. Весной отдохнуть в Турции можно от 100 тысяч рублей на двоих. На эти деньги реально рассчитывать на отель категории 4 звезды с питанием «все включено». Если хочется остановиться в качественной «пятерке» с расширенным «ультра все включено», бюджет стоит увеличить примерно до 200 тысяч.

Вот несколько примеров: в Кемере на конец марта отель 4 звезды обойдется около 98 тысяч рублей, в Сиде на середину апреля можно найти вариант от 101 тысячи, а в Аланье в начале мая отдых в аналогичных условиях будет стоить от 122 тысяч.

Для тех, кто предпочитает пятизвездочные отели с высоким уровнем сервиса, в Анталье есть предложения от 178 тысяч на март и от 193 тысяч на апрель. Более премиальные варианты достигают 378 тысяч на конец мая.

Юго-Восточная Азия

Самым бюджетным направлением Юго-Восточной Азии этой весной остается Таиланд, самым дорогим – Малайзия.

В Таиланде на популярном курорте Паттайя можно отдохнуть вполне доступно. Например, тур в отель 4 звезды в марте обойдется примерно в 185 тысяч рублей на двоих, в апреле – около 173 тысяч, а в мае – от 179 тысяч. Во всех случаях питание предусмотрено только завтраки, перелет прямой.

Вьетнам обойдется дороже. Отдых в Нячанге в отеле 4 звезды в марте стоит от 284 тысяч рублей, в апреле – от 246 тысяч, в мае можно найти вариант дешевле – около 209 тысяч. Условия те же: завтраки и прямой перелет.

Индонезия, а именно остров Бали, предлагает туры по ценам от 258 до 273 тысяч рублей в зависимости от даты вылета. В марте, апреле и мае доступны варианты в отелях 4 звезды с завтраками и прямым перелетом.

Самый дорогой вариант из представленных – Малайзия. Тур на остров Лангкави в отель 4 звезды на начало марта обойдется почти в 400 тысяч рублей на двоих. При этом перелет будет со стыковкой.

Восточная Азия

Самыми доступными направлениями в этой категории остаются китайский остров Хайнань и индийский Гоа. Самой дорогой традиционно считается Япония.

На Хайнане цены на туры с завтраками и перелетом со стыковкой варьируются в зависимости от сезона. В марте отдых в отеле 4 звезды обойдется примерно в 197 тысяч рублей на двоих. В апреле можно найти вариант дешевле – около 161 тысячи, а в мае — от 147 тысяч.

Индия (побережье Гоа) предлагает отдых в схожих условиях. Тур на 11 ночей в апреле стоит около 185 тысяч рублей – тоже с завтраками и стыковочным рейсом.

Южная Корея заметно дороже. Поездка в Пусан в отеле 4 звезды на апрель обойдется примерно в 306 тысяч рублей, в Сеул на май – от 257 тысяч. Перелет в обоих случаях со стыковкой, питание – только завтраки.

Япония ожидаемо возглавляет ценовой рейтинг. Тур в Токио в отель 3 звезды на апрель стоит от 321 тысячи рублей. Условия аналогичные.

Африканские страны

В Египте традиционно широкий выбор вариантов по привлекательным ценам. Например, тур в Хургаду в отель 4 звезды с питанием «все включено» на март можно найти от 104 тысяч рублей на двоих. В Шарм-эль-Шейхе на апрель аналогичные предложения стартуют от 136 тысяч. В мае в Хургаде реально отдохнуть за 125 тысяч – тоже с «все включено» и прямым перелетом.

Марокко обойдется дороже. Отдых в Агадире в апреле в отеле 4 звезды с завтраками и стыковочным рейсом стоит около 202 тысяч рублей. В мае цены немного выше – от 210 тысяч.

Кения – самое дорогое направление в этой подборке. Тур на побережье Момбасы в апреле обойдется почти в 291 тысячу рублей. Перелет стыковочный, питание – только завтраки.

Напомним, из-за закрытия воздушного пространства над Персидским заливом, запрета на продажу туров в ряд стран Ближнего Востока и приостановки рейсов на Кубу маршрутная сетка резко сократилась. Прямых международных рейсов стало меньше на четверть, а туристических направлений — на треть. В итоге число стран, куда россияне могут улететь прямыми рейсами, уменьшилось до 10.