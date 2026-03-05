Турагентство обязали заплатить почти 200 тыс. руб. за сорванный тур в Абхазию

Суд обязал турагентство «Открытый мир», зарегистрированное в Краснодаре, выплатить более 196 тыс. руб. за сорванный тур. Семейная пара из Удмуртии не смогла поехать в отпуск из-за отмены бронирования, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

© tourdom.ru

Летом 2025 года один из супругов заключил с компанией договор об организации поездки в Сухум. Турагент должен был забронировать двухместный номер в гостинице на период с 25 сентября по 10 октября и взял предоплату в размере 119 тыс. руб. Однако 23 сентября, когда супруги уже были в дороге, им пришло сообщение об отмене. Позже выяснилось, что компания перечислила отелю менее 20 тыс. руб., и тот снял резервирование номера.

Туристы потребовали вернуть деньги, но не смогли ничего добиться, и тогда подали иск в суд. В итоге турагента обязали вернуть более 99 тыс. руб. предоплаты, выплатить 21,4 тыс. руб. неустойки и 10 тыс. за моральный вред. Кроме того, ответчик должен будет заплатить штраф 65,2 тыс. руб. за отказ добровольно удовлетворить требования клиентов.

Похожие истории происходят и в других регионах. Например, в 2024 году суд в Екатеринбурге обязал турфирму вернуть туристке около 180 тыс. руб., включая стоимость тура в Турцию, неустойку и штраф, после того как компания не перечислила деньги отелю и бронь была аннулирована за несколько дней до вылета. В Казани суд взыскал с туроператора более 250 тыс руб. в пользу семьи, чей отдых в Египте сорвался из-за того, что агентство не оплатило гостиницу, хотя клиенты внесли всю сумму заранее. А в Москве турист через суд добился выплаты почти 300 тыс. руб., когда выяснилось, что компания продала тур, но фактически не выкупила авиабилеты и размещение. Во всех случаях суды применяли нормы закона о защите прав потребителей: кроме возврата денег за тур, компании обязаны платить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно решить вопрос с клиентом.