Etihad возобновит вывозные рейсы в Москву с 6 марта

С 6 марта авиакомпания Etihad Airways возобновляет вывозные рейсы из Абу-Даби в Москву, рассказали редакции TourDom.ru в авиакомпании. «Только что получили информацию, планируем с 6 по 12 марта по одному вылету в день», – сообщила глава представительства Etihad в России Наталья Горюнова.

На табло аэропорта Шереметьево уже появилась информация, причем на 6 марта заявлены сразу 2 рейса. EY 845 прибудет в Москву в 13:30, а EY 843 – в 19:30. На сайте перевозчика отображается аналогичная информация. Статус обоих вылетов на flightradar24 – запланированные.

Напомним, Etihad первой начала вывозить туристов в Россию: вылет по маршруту Абу-Даби – Москва состоялся еще 2 марта. Однако последующие рейсы, намеченные на 3–5 марта, были отменены.

С большой долей вероятности 6 марта одним из самолетов в Москву вернутся российские школьники, которые оказались заблокированы в Дубае. Группа учащихся московской школы находилась в ОАЭ по программе изучения английского языка. Обратно в Россию они должны были отправиться 1 марта рейсом EY 843, но вылет отменили из-за обострения ирано-израильского конфликта.

Изначально авиакомпания перенесла дату вылета группы на 10 марта. Однако позже, по всей видимости, Etihad получила от авиационных властей и администрации аэропорта Абу-Даби разрешение на использование более раннего воздушного коридора – 6 марта. В авиакомпании пообещали взять на особый контроль возвращение российских детей на родину.