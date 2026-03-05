Российская туристка упала с балкона отеля на Пхукете

Российская туристка пострадала на острове Пхукет после падения с балкона отеля. Инцидент произошел вечером в среду, сообщает портал Phuket News со ссылкой на данные местной полиции.

© tourdom.ru

По информации издания, 53-летняя гражданка РФ упала с четвертого этажа на второй в гостинице в районе Патонг. Там ее обнаружили спасатели, прибывшие по вызову сотрудников ресепшена. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в медицинское учреждение.

У туристки диагностирована травма головы, а также зафиксированы ссадины и гематомы на правой руке, ноге и боку. При первичном осмотре спасатели не смогли подтвердить наличие переломов.

Как уточняется, россиянка прибыла на отдых на остров в тот же день вместе с супругом. По словам мужчины, вечером они решили отметить начало поездки, выпили алкоголь в номере, после чего между ними произошла ссора. После конфликта женщина вышла на балкон.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают персонал отеля и изучают записи камер видеонаблюдения. На данный момент никаких обвинений никому не предъявлено, отмечает издание.