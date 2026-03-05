В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в российские консульства за границей

Российские туристы за границей должны получить право бесплатно звонить в консульства РФ. Такое предложение направил в министерство цифрового развития депутат от КПРФ Артем Прокофьев.

Идея появилась на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Прокофьев отмечает, что сейчас у большинства российских операторов связь за рубежом стоит гораздо дороже, чем внутри России. При этом в экстренных ситуациях людям часто приходится звонить в консульства и платить за разговор по поминутному тарифу. А одна минута такого звонка может стоить больше 50 руб.

По словам депутата, многие россияне едут отдыхать по пакетным турам, берут с собой минимум наличных и часто не имеют зарубежных банковских карт. Если случается какой-то форс-мажор, у туристов может просто не оказаться денег ни на новые билеты, ни на продление проживания в отеле, ни даже на звонок в консульство.

Он также отметил, что родственники не всегда могут помочь деньгами из-за проблем с международными переводами. Поэтому, считает Прокофьев, без помощи государства тут не обойтись, а звонок в консульство в чрезвычайной ситуации – это первый шаг к решению проблемы.

Депутат предлагает закрепить за россиянами право бесплатно звонить с мобильных телефонов в консульства и диппредставительства РФ за границей при условии, что звонок идет через российских операторов связи.

Прокофьев добавил, что добраться до консульства за рубежом бывает не так просто. Например, на Ближнем Востоке туристам иногда даже опасно туда ехать из-за боевых действий.

Кстати, ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько рассказывал «Газете.Ru», что в 2026 году тем, кто хочет меньше тратить на мобильную связь и интернет, стоит начать с проверки своего тарифа и подключенных услуг.

При этом россиян уже предупреждали, что мобильная связь и домашний интернет могут подорожать.

Как писал ранее «ТурДом», после начала военной операции в Иране и отмены рейсов на Ближнем Востоке, российские операторы мобильной связи ввели льготные тарифы для туристов. Например, МТС решил полностью обнулить стоимость всех звонков для абонентов, которые находятся в странах региона. Это касается вызовов, как внутри страны пребывания, так и исходящих в Россию. МегаФон бесплатно предоставил пакет услуг, в который входят 2 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков в Россию или внутри страны, где сейчас находятся абоненты. Абоненты Билайна и T2 в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте могут бесплатно позвонить на горячую линию «Турпомощь» и ситуационно-кризисного центра МИД России независимо от состояния баланса. Об этом операторы сообщили РИА «Новости».