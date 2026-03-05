Цены на Пхукет взлетят: как конфликт на Ближнем Востоке меняет планы туристов

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вносит коррективы в туристические предпочтения россиян, что напрямую отразится на стоимости отдыха для жителей Хабаровска. Эксперты отрасли фиксируют изменение логистики: путешественники из западной части страны, ранее ориентированные на Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, начинают переориентироваться на азиатское направление. Ожидаемый рост спроса к летнему сезону неминуемо спровоцирует повышение цен на путевки в Таиланд, Вьетнам и другие популярные локации Юго-Восточной Азии. В этой ситуации хабаровчанам предстоит либо конкурировать за привычный отдых по новым ценам, либо обратить внимание на перспективные альтернативы, которые предлагает соседний Китай.

Как пояснила руководитель одной из туркомпаний Александра Горбунова, сейчас наблюдается устойчивый тренд на смещение спроса в сторону Азии. По ее словам, это касается не только жителей Дальнего Востока, но и гостей из западных регионов, которые активно бронируют туры на восток. Эксперт подчеркнула, что данная тенденция уже влияет на ценообразование, и прежняя система «горящих путевок» фактически перестала существовать из-за высокого сезона и дефицита мест в отелях. В связи с этим специалист рекомендует туристам активнее пользоваться механизмом раннего бронирования, чтобы зафиксировать стоимость, передает dvnovosti.ru.

Горбунова также отметила, что текущие цены на март и апрель во Вьетнаме и Таиланде уже достаточно высоки. Например, скромный тур на двоих на Пхукет в апреле на 10 ночей обойдется примерно в 150 тысяч рублей, а вариант с более комфортными условиями проживания потянет на 200 тысяч. При этом майские направления пока демонстрируют более доступные ценники, что дает возможность для экономии при заблаговременном планировании. Основной ценовой удар, по прогнозам эксперта, придется на лето, когда к дальневосточникам присоединятся туристы, отказавшиеся от поездок в Дубай, Турцию, на Кубу или Мальдивы из-за нестабильности в ближневосточном регионе. Ситуацию могло бы смягчить увеличение количества рейсов, но пока авиасообщение остается ограниченным.

В качестве альтернативы для жителей Хабаровска эксперт предложила рассмотреть курорты на Желтом море, которые набирают популярность. Такие направления, как Вэйхай, Яньтай и новый курорт Далянь, становятся хорошей заменой традиционному пляжному отдыху. Горбунова добавила, что эти варианты привлекательны не только доступными ценами, но и удобной транспортной доступностью для дальневосточников. Многие туристы, ранее летавшие в Турцию, уже переключили свое внимание на эти китайские курорты.

Стоит напомнить, что на фоне обострения ситуации Минэкономразвития РФ выпустило рекомендации воздержаться от визитов в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Внешнеполитическое ведомство также призвало россиян не планировать поездки в этот регион до полного урегулирования конфликта и восстановления штатного авиасообщения.

