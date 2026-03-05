Россияне лишились трети туристических направлений: новая карта полетов

Закрытие неба над Персидским заливом, запрет на продажу туров в ближневосточные страны и приостановка рейсов на Кубу привели к резкому сжатию маршрутной сети: прямых международных рейсов стало меньше на четверть, а туристических направлений – на треть. Выбор стран, куда россияне могут улететь прямыми рейсами, сократился до 10.

© РИА "ФедералПресс"

Текущая география прямых рейсов

По состоянию на 4 марта 2026 года российские и иностранные авиакомпании выполняют прямые рейсы в 31 страну, сообщает АТОР. В списке – Абхазия, Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Казахстан, Китай (включая Гонконг и Макао), КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, Оман, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия.

Однако для туристов, отправляющихся именно на отдых, реальный выбор направлений значительно уже. Сейчас массовому российскому туристу доступны прямые рейсы в 11 стран: Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Иордания, Индонезия, Марокко, Мальдивы, Сейшелы (с летним перерывом) и Шри-Ланка. При этом российскими авиакомпаниями можно улететь только в 10 стран дальнего зарубежья: Вьетнам, Египет, Индию, Индонезию, КНР, на Мальдивы и Сейшелы, в Таиланд, Турцию и на Шри-Ланку.

В результате всех ограничений пассажиры лишились около 27 % прямых международных рейсов. Основной удар пришелся на ОАЭ – на это направление приходилось более 10 % всего авиатрафика.

Цены вырастут

С уходом ближневосточных перевозчиков пассажиры лишились доступа к рейсам как минимум десятка авиакомпаний: Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, Saudia и Flynas, Jazeera Airways, Kuwait Airways (должна была начать полеты в Москву с 16 марта), Gulf Air и El Al – вместе со всеми стыковками, которые они обеспечивали.

Уход бюджетных авиакомпаний из стран Залива ударит по кошельку пассажиров. Лоукостеры вроде flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways сдерживали рост цен на ближневосточных, островных, африканских и азиатских направлениях. Теперь ценовое равновесие нарушится.

Билеты в Азию и Африку, особенно с вылетом из регионов, станут дороже даже на рейсах российских перевозчиков – конкуренция за пассажира ослабла. Добавится и увеличение полетного времени из-за изменений в маршрутах. Если кризис затянется, перелеты за рубеж могут подорожать на 10–20 % в зависимости от направления.

Главная потеря – в маршрутах

Раньше через ОАЭ и Катар можно было улететь на Мальдивы, Шри-Ланку, Таиланд, Сейшелы, Маврикий, в ЮАР, Австралию и Индонезию. Теперь из доступных транзитных хабов остались преимущественно Стамбул и китайские аэропорты. Турецкий хаб – единственный массовый вариант, способный закрыть потребности и туристов, и транзитников.

Североафриканские страны и аэропорты СНГ тоже работают как пересадочные узлы, но их мощности значительно уступают ближневосточным.

Дополнительный поток кроме «Аэрофлота» смогут получить Turkish Airlines, Pegasus, а также китайские и узбекские перевозчики. Их доля на маршрутах в Азию и Африку в ближайшие месяцы неизбежно вырастет. Но заменить выпавшие объемы полностью они не смогут – ни по географии, ни по частоте рейсов.

Итог – выбор меньше, цены выше, стыковки длиннее и менее вариативные. Пассажирам придется привыкать к новым правилам игры.