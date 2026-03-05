Поведение российских туристов в Дубае шокировало Британию

Атаки Соединенных Штатов на Иран привели к резкому росту напряженности во всем ближневосточном регионе – ракетные удары ведутся по большинству стран Персидского залива. Как отметили британские журналисты, в такой ситуации довольно неожиданным образом повели себя российские туристы, находящиеся на отдыхе в ОАЭ.

«Безумная реакция российской семьи на пляже в Дубае на бомбы, падающие вокруг них», – пишут авторы британского издания.

Социальные сети наполнились видеоматериалами, где российские путешественники продолжают свой отпуск, несмотря на растущие угрозы. Особое внимание привлекло видео невозмутимой сибирской семьи, запечатленной на практически безлюдном побережье в момент ракетной атаки.

«Сегодня мы на пляже одни. Вокруг никого. <…> Вода в море прекрасная. Во дворе, недалеко, горят обломки дрона», – передают британские журналисты слова одной из россиянок.

Спокойствие и безмятежность российских отдыхающих породили удивление в Великобритании. Британских журналистов поразило такое поведение в обстановке, весьма отдаленной от подходящей для расслабленного отдыха. Тем не менее, в статье отмечается оперативность России в вывозе своих граждан из зон конфликта, пишет АБН24.

«На других записях видно, как группа беззаботных российских туристов наслаждается отдыхом на пляже в соседнем Шардже, в то время как над ними пролетает военный самолет», – отмечают британские наблюдатели.

В статье говорится, что россияне обладают исключительной выдержкой, в то время как сами британцы кажутся им изнеженными.

«Наиболее безопасное место. Маловероятно, что кто-то решится атаковать пустой пляж. К тому же, это демонстрирует разницу между современными британцами-«снежинками» и стойкими российскими гражданами», – подытожили в Британии.

