Почему туристы в Катаре и Бахрейне «завидуют» застрявшим в ОАЭ

Если из ОАЭ в сотрудничестве с авиакомпаниями туроператоры уже начали организовывать первые вывозные рейсы, то ситуация с нашими туристами в других странах пока вовсе не внушает оптимизма.

Судя по многочисленным сообщениям в соцсетях, наши соотечественники взывают о помощи в Бахрейне и Катаре:

«Нас вообще собираются эвакуировать?»

Многие летели стыковочными регулярными рейсами через ближневосточные аэропорты на Сейшелы, Маврикий, Занзибар, Филиппины. Телеграм-каналу «Крыша ТурДома» поступил сигнал из Таиланда:

«Что делать застрявшим в Бангкоке? Etihad отменила вылеты, так как пересадка в закрытом Абу-Даби».

В туроператоре, у которого блоки мест на рейсах одного из ближневосточных перевозчиков, порталу TourDom.ru рассказали: авиакомпания «худо-бедно» решает вопрос с размещением пассажиров, но только на ближайшую ночь. На следующие сутки приходится вновь вступать с ней в утомительные и не всегда результативные переговоры.

По словам туроператоров, с которыми мы пообщались, первый позитивный сигнал они получили от Министерства по туризму Катара: ведомство предложило подать списки организованных туристов, у которых проблемы с размещением. Правда, будет ли оказана реальная помощь, пока неясно.

Что касается россиян, отправившихся на отдых транзитом через ближневосточные аэропорты (GDS-туры на стыковочных рейсах активно продавали и туроператоры. – Ред.), то здесь ситуация особенно проблемная.

«В “чужих” странах авиакомпаниям Emirates, Etihad, Qatar Airways еще сложнее обеспечить большое число пассажиров гостиничными номерами, чем у себя в ОАЭ или Катаре. В первые день-другой после начала военного конфликта на Ближнем Востоке они предлагали размещение, а сейчас отели достаются уже далеко не всем», – поясняют туроператоры.

Туристам рекомендуют в таких случаях искать возможность самостоятельно оплачивать проживание, а по возвращении в Россию обращаться за компенсацией к перевозчикам, документально подтвердив расходы.

Ранее мы писали, что ближневосточные авиакомпании в очередной раз перенесли сроки возобновления рейсов.