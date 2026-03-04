Турбизнес поддержат на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Минэкономразвития разработало и внесло в правительство два проекта распоряжений, направленных на поддержку туристической отрасли ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава ведомства Максим Решетников сообщил в ходе совещания президента Владимир Путина с членами кабмина.

По его словам, первый документ предусматривает механизм возврата средств туристам за отмененные туры за счет фондов персональной ответственности туроператоров (ФПО). Второй проект предлагает перенести срок уплаты обязательных взносов в ФПО на 3 месяца – с 15 апреля на 15 июля.

Министр обратился к президенту с просьбой поддержать предложенные решения, подчеркнув, что они призваны частично компенсировать потери отрасли.

Ранее представители турбизнеса обсудили ситуацию с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вахруковым. На встрече отмечалось, что компании уже израсходовали свыше 2 млрд руб. на экстренное размещение туристов в ОАЭ и других странах Персидского залива, где были введены ограничения на полеты. В числе предложенных мер поддержки бизнес назвал отсрочку по перечислению взносов в фонды персональной ответственности.